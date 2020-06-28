У Києві авто збило дитину на переході: водій втік

У Києві на пішохідному переході авто наїхало на 11-річного хлопчика, після чого водій покинув місце ДТП.

Про це у «Фейсбуці» розказала пресслужба Патрульної поліції України, поділившись записом моменту аварії з камери відеоспостереження.

«Це відео – ще один доказ того, як важливо всім учасникам дорожнього руху бути максимально уважними на дорозі. Навіть секунда, на яку ти відволікаєшся, може коштувати здоров’я і навіть життя», – підкреслили в поліції.

ДТП сталася за участю автомобіля Renault. Водій повертав ліворуч і не надав перевагу в русі пішоходам на «зебрі». Хлопчик, який перетинав дорогу на самокаті, залишився живий, але отримав тілесні ушкодження.

Як розповіла пресслужба, інспектори встановили номерні знаки авто через камери відеоспостереження, як і маршрут водія-втікача. Згодом патрульні зупинили цей автомобіль за орієнтуванням, а самого водія затримали.