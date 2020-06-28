«Це можливо реалізувати за рік»: Зеленський погодився з графіком підвищення «мінімалки»

Уряд визначив попередній графік підвищення мінімальної заробітної плати в Україні.

Про це стало відомо під час наради під керівництвом президента Володимира Зеленського, повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначено, що в Камбін нікого відповідні розрахунки, і прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів про попередній графік, за яким будуть підвищувати мінімальну заробітну плату. Зокрема,

з 1 вересня цього року вона буде збільшена до 5 тисяч гривень,

з 1 січня наступного року – до 6 тисяч гривень,

з 1 липня 2021 року – до 6,5 тисяч гривень.

«Виглядає цілком реалістично. Радій, що це можливо реалізувати за рік. Добробут українців – головний показник нашої ефективності», – сказав Зеленський.

За словами президента, він знає, що «це нелегко – взяти і підвищити».

«Однак ми і не шукали легких рішень, коли прийшли до влади», – резюмував глава держави.

Як відомо, зараз мінімальна заробітна плата в Україні становить 4723 гривні.