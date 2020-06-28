В солнечной системе нашли океан, в котором может быть жизнь — как оказалось это не так далеко. Ученые из NASA построили модель, которая объясняет, как появился океан Европы, спутника Юпитера, а также поддерживает теорию о том, что он может быть потенциально пригоден для жизни. Свой доклад они представили на онлайн-конференции Гольдшмидта, которая проходит с 21 по 26 июня. Пресс-релиз доступен на портале Eurekalert.

Океан Европы считается одним из наиболее перспективных мест для поиска внеземной жизни. Он защищен от вредоносного космического излучения многокилометровой ледяной корой и при этом, по всей видимости, не замерзает на глубине благодаря приливным силам, периодические изменения которых вызывают деформацию спутника и, как следствие, нагрев его недр. Это позволяет предположить, что в некоторых областях океана могут существовать примитивные микроорганизмы. Однако возможность зарождения жизни зависит и от других факторов — например, от температуры и химического состава воды — поэтому ученые строят модели, с помощью которых пытаются предсказать, удастся ли найти что-то миссиям, которые отправятся к Европе в будущем.

Мохит Мелвани Дасвани (Mohit Melwani Daswani) из Лаборатории реактивного движения NASA вместе с коллегами использовали данные спутника «Галилео», запущенного в 1989 году, чтобы построить модель ядра, слоя силикатных пород и океана Европы. Как рассказывают ученые, зная, что разные минералы теряют воду и летучие вещества при разных температурах и на разной глубине, они рассчитали количество «утекшего» материала и выяснили, что оно соответствует прогнозируемой массе океана — а это значит, что вещество, вероятно, присутствует там и сегодня. Исходя из этого, ученые пришли к выводу, что океаны таких небесных тел, как Европа, могут образовываться в результате метаморфизма — нагрева и повышения давления, которые были вызваны ранним радиоактивным распадом в ядре или более поздним приливным трением и могли привести к разрушению водосодержащих минералов и последующему высвобождению воды.

Кроме того, моделирование в сочетании с данными космического телескопа «Хаббл» показало, что в прошлом воды Европы могли быть умеренно кислыми с высокими концентрациями углекислого газа, кальция и сульфата. Сегодня же на поверхности спутника присутствует хлорид, что, по словам планетологов, может указывать на то, что со временем подледный океан стал больше похож на земной, а значит, может быть потенциально пригоден для жизни.

: rusjev.net