Чиновник Харківської міськради підозрюється в розтраті 800 тисяч гривень

Заступник директора департаменту Харківської міської ради повідомлено про підозру через розтрату понад 800 000 гривень виділених на освітлення житлових будинків.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

«Заступнику директора департаменту Харківської міської ради повідомлено про підозру за розтрату понад 800 000 гривень державних коштів», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що чиновник разом з керівництвом комерційної структури організували «схему» за розкрадання коштів, виділених на освітлення житлових будинків.