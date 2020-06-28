Повінь – зміна системи

Menu
Close

Чиновник Харківської міськради підозрюється в розтраті 800 тисяч гривень

28.06.2020

Заступник директора департаменту Харківської міської ради повідомлено про підозру через розтрату понад 800 000 гривень виділених на освітлення житлових будинків.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

«Заступнику директора департаменту Харківської міської ради повідомлено про підозру за розтрату понад 800 000 гривень державних коштів», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що чиновник разом з керівництвом комерційної структури організували «схему» за розкрадання коштів, виділених на освітлення житлових будинків.

Читайте також:   Окупанти висунули зухвале вимога Україні з приводу поставок води з Дніпра в Крим
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *