Збитків на 2 млн грн: на Прикарпатті чиновники лісництва підозрюються у незаконній вирубці лісу

Посадові особи Воронівського лісництва ДП «Рогатинське лісове господарство» підозрюють у незаконній вирубці дерев, що призвело до збитків на суму 1,9 млн гривень. Про це повідомляє ДБР.

«Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові, повідомили про підозру посадовим особам Воронівського лісництва ДП «Рогатинське лісове господарство». Вони підозрюються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України)», — йдеться в повідомленні.

За даними попереднього розслідування, посадові особи лісгоспу здійснювали незаконну порубку і збували деревину підприємству. У результаті чого державі завдано збитків на суму 1,9 млн гривень.

У разі доведення провини, посадовим особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.