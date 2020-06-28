У Харкові співробітниця банку підозрюється у привласненні півмільйона гривень

У Харкові повідомили про підозру працівниця банку з березня по грудень 2018 року заволоділа грошима громадян і банківської установи на суму понад 500 000 гривень.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполицию.

Зазначається, що слідчі дії проводилися в рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

Так, встановлено, що в 2018 році співробітниця банку шляхом обману та зловживання довірою, а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки і підробки засобів доступу до банківських рахунків клієнтів установи заволоділа коштами громадян і банку на суму понад 500 000 гривень.

За вчинення вказаного кримінального злочину зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Зараз проведення слідчих дій триває. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного.