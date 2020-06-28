Первую бетонную дорогу в Украине откроют уже в конце этого года

Дорожная отрасль в Украине развивается невероятными темпами. Чтобы “сшить” страну качественными и долговечными магистралями дорожники используют современные технологии и материалы.

Одним из таких новшеств, которое впервые нашло отражение в Украине, стала бетонная дорога.

“Бетонное покрытие имеет ряд преимуществ перед асфальтом – оно дольше служит, меньше подвергается повреждениям, не требует регулярного ремонта, таким дорогам не страшны даже перегружены фуры”, – заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Данная технология реализуется на автодороге Н-31 Днепр-Решетиловка, строительство которой началось еще два года назад. Несколько участков этой бетонной дороги уже открыты и водители могут насладить ездой по ней. Полностью же сдать объект в эксплуатацию дорожники обещают до конца этого года. То есть буквально через небольшой промежуток времени в Украине появится свой “Хайвей”.

“Символично, что первый в Украине хайвей создается, в первую очередь, с заботой о людях. Объезды вокруг населенных пунктов лишат местных жителей от шума крупногабаритного транспорта, а высококачественное бетонное покрытие сохранит автомобили от повреждений. Единственные, кто в минусе – местные владельцы автомастерских. Ведь если на дороге не будет ям, то кому менять разбитые автомобильные диски”, – заключил Криклий.

: autocentre.ua