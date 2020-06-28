Під Києвом знайшли мертвим юнака, що зник декілька днів тому

Тіло хлопця знайшли водолази в акваторії Дніпра

На Київщині правоохоронці знайшли тіло 17-річного Олександра Федорука, який зник 22 червня.

22 червня близько 23:30 юнак залишив дачний будинок у с. Вишеньки і його місце перебування було невідоме.

Пошуки хлопця тривали майже дві доби. У них було залучено особовий склад Бориспільського відділення поліції, дільничних, наряди патрульної поліції, рятувальників, кінологічну службу та волонтерів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Неповнолітнього знайшли мертвим водолази ДСНС в акваторії Дніпра.

Тіло юнака направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

: glavcom.ua

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