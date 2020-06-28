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ВОЗ заявила о всплеске коронавируса в Европе

28.06.2020

В Европейском регионе ежедневно фиксируют 20 тысяч новых случаев коронавируса и более 700 жертв пандемии. В Европе впервые за несколько месяцев наблюдается всплеск коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает ТАСС.

— В то время как Европейский регион сообщает о снижении доли глобальных случаев по сравнению с началом года, регион продолжает регистрировать почти 20 тысяч новых случаев и более 700 жертв ежедневно. На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа еженедельных случаев, — отметил Клюге.

Рост заболеваемости за последние две недели, по данным ВОЗ, наблюдается в 30 странах.

— Если ничего не предпринимать, то системы здравоохранения в Европе вновь будут перегружены, — сказал Клюге.

: charter97.org

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