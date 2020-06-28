ПДР навіщо міняти кожен рік? У нас все законодавство перебуває у постійному русі: скасовується, вводиться, змінюється повністю або частково величезна кількість правил, законів, кодексів, підзаконних актів, які давно вже неможливо запам’ятати, вивчити і освоїти, але процес роботи «скаженого принтера» не зупиняється.

Влада постійно змінюють законодавство, навіть не обтяжуючи себе дослідженнями, були зрозумілі народом і почали виконуватися попередні законодавчі нововведення.

Правила життя в Росії в постійному русі. Поточне (!) стан законодавства можуть відстежити тільки юристи, та й то в своїх вузьких галузях діяльності. Відстежити весь динамічно мінливий масив законів і підзаконних актів неможливо вже нікому.

А тут ще й почали міняти Конституцію, що вимагатиме нового «дев’ятого валу» оновлених законів, правил, підзаконних актів. Фактично це руйнування законодавчого поля країни. Така кількість динамічно мінливих законів і правил неможливо не тільки навчитися дотримуватися, але і просто пам’ятати. Це кінець життя за правилами і початок анархії, коли одночасно будуть застосовуватися нові закони і правила, застарілі закони і правила, а народ буде жити «як звик», «забивши» на весь цей безглуздий і неспинний потік нових правил.

Це держава в Росії закінчилося. Несіть нове!