В Україні помітили найдорожчий розмитнений автомобіль

Нещодавно в Україну завезли черговий унікальний суперкар Lamborghini Aventador SVJ. Лімітований автомобіль помітили на прикордонному пункті пропуску у Львівській області.

Як інформує “Lviv1256”, за неофіційними даними, розмитнення авто обійшлася у близько 160 000 доларів [це приблизна вартість нового 2020 Porsche 911 (992) Carrera 4S]. А ціна цього Lamborghini Aventador SVJ – приблизно 500 000 доларів. Тобто, сумарно витрачено близько 18 млн гривень.

Всього випустять тільки 900 таких купе і 800 родстерів. В Україну привезли саме купе. Автомобіль оснащений 6,5-літровим 770-сильним V12 і здатний розігнатися до сотні за 2,8 с і розвинути швидкість понад 350 км/год. Суперкар Lamborghini отримав адаптивні амортизатори, керовані задні колеса і керамічні гальма.

До речі, для того, щоб транспорт міг зупинитися на великій швидкості, його обладнали керамічним гальмівним механізмом.

Машину вже помітили на вулицях Рівного.

: mmr.net.ua

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