У Росії розповіли про небезпечні симптоми при вакцинації від коронавіруса

Створена НДЦ імені Гамалії і Міноборони вакцина від коронавіруса вже знаходиться на активній фазі випробувань, в ході яких належить звернути увагу на ряд симптомів.

Завідувач лабораторією вакцинопрофілактики ФГБУ НДІ вакцин і сироваток ім. І. в. Мечникова РАМН Михайло Костінов розповів, що одним з небезпечних симптомів при вакцинації є надмірно підвищена температура.

За його словами, сильні реакції на будь-який препарат повинні виявлятися, максимум, в одному випадку з тисячі. Зокрема, температура у більшості вакцинованих не повинна підвищуватись вище 38,5 градусів (нормальна середня реакція).

В ефірі радіо Sputnik доктор медичних наук підкреслив, що температура вище 38,6 градусів вказує на сильну реакцію, як і діаметр почервоніння на місці уколу більше восьми сантиметрів.

Відзначається, що температура і реакція шкірного покриву не повинні тривати більше двох днів.