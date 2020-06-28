Прес-секретар Разумкова виклала в мережу, як мчить з подругами по трасі зі швидкістю 155 км/год

Прес-секретар спікера Верховної Ради IX скликання Дмитра Разумкова Ольга Туній потрапила в скандал, виклавши в мережу відео своєї поїздки по трасі зі швидкістю 155 кілометрів на годину. Скрін опублікувала журналістка Оксана Богданова.

«Судячи з відео, Ольга поруч з водієм, а не за кермом. Тобто вона просто хоче звернути увагу на обурливу поведінку своїх подруг і просить її врятувати!», — іронічно прокоментувала публікацію Богданова.

Вона нагадала, що максимальна дозволена швидкість в Україні становить 130 км/год.

Де саме влаштували гонки дівчата, на даний момент не відомо.