Лівія хоче санкцій ЄС проти ПВК “Вагнер”, яка захоплює нафтові родовища

Міжнародно визнаний уряд національної єдності Лівії наполягає на запровадженні санкцій ЄС проти власності російської військової компанії “Вагнер”, яка захоплює нафтові родовища в країні.

Таку вимогу озвучив міністр внутрішніх справ міжнародно визнаного уряду національної єдності Лівії Фетх Башага, повідомляє Deutsche welle.

“Уряд Лівії не дозволить російським найманцям контролювати нафтові фрази об’єкти країни і видворить цих людей з військових баз країни”, – заявивши Башага.

На його думку, ПВК “Вагнер” повинна бути включена Євросоюзом в список організацій-спонсорів тероризму “за вчинення злочинів проти людяності”. За словами міністра, присутність іноземних найманців на нафтових родовищах країни загрожує національній безпеці Лівії.

Крім того, Башага заявив, що встановлення контролю над цими об’єктами завдало шкоди інтересам американських і європейських нафтових компаній.

У Лівії стверджують, що найбільше родовище “Еш-Шарара” захопили найманці з ПВК “Вагнер” спільно з суданським угрупованням “Джанджавід”.