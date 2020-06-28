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Слава Камінська вразила світлиною з округлим животиком

28.06.2020

Солістка популярної української групи «НеАнгели» Слава Камінська продовжує публікувати неоднозначні фотографії. Не встигли шанувальники відійти від попереднього фото Слави, як співачка знову приголомшила новою публікацією.

На знімку 35-річна виконавиця позує топлес з помітно округлим животом.

«Я сподіваюся це ковбаса», – підписала фото Слава.

Судячи з вказаної геолокації, кадр був зроблений в лікувально-діагностичному центрі «МедЕліт». Що послужило причиною її візиту в медичний центр, поки не відомо.

Фоловери тут же почали обговорювати нову фотографію співачки. «Навіщо таке виставляти?», – пишуть одні. «Що взагалі відбувається?», – коментують інші.

: wworld.com.ua

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