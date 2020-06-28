Слава Камінська вразила світлиною з округлим животиком

Солістка популярної української групи «НеАнгели» Слава Камінська продовжує публікувати неоднозначні фотографії. Не встигли шанувальники відійти від попереднього фото Слави, як співачка знову приголомшила новою публікацією.

На знімку 35-річна виконавиця позує топлес з помітно округлим животом.

«Я сподіваюся це ковбаса», – підписала фото Слава.

Судячи з вказаної геолокації, кадр був зроблений в лікувально-діагностичному центрі «МедЕліт». Що послужило причиною її візиту в медичний центр, поки не відомо.

Фоловери тут же почали обговорювати нову фотографію співачки. «Навіщо таке виставляти?», – пишуть одні. «Що взагалі відбувається?», – коментують інші.

: wworld.com.ua

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