Ваше безчестя

Ви, мої співгромадяни, які в ці дні голосували або збираються голосувати — ви повинні чітко розуміти, що ви голосуєте саме за це! Щоб на лаві підсудних опинялися порядні люди, вина яких сама по собі вкрай сумнівна, і при цьому абсолютно не доведена, а весь процес слідства і суду був неймовірно схожий на нинішній процес голосування у багажниках, на пеньках, на лавках і в підворіттях. Ось така намічається Росія майбутнього, де навіть видимість пристойності ніхто дотримуватися вже не збирається. До судді у мене питань немає. Немає запитань до прокурора або слідчим.

Я просто не вважаю можливим звертатися як це прийнято в суді до таких людей «Ваша честь». Яка честь у суді без честі? Але запитань до судді немає. Люди не під дулом пістолета, не під тортурами, добровільно погоджуються на роль механічних ляльок, все призначення яких полягає в тому, щоб просто в потрібному місці поставити печатку, розписатися і зачитати щось монотонної скоромовкою. Від них іншого не чекаєш і вони виправдовують наші сподівання. Але ж у справі «Сьомий студії» укладення і давали експерти. І у них вибір був. Ніхто не зірвав би з них шкіру, не вигнав з роботи і не позбавив бонусів.

Серед експертів були люди інтелігентні люди, так би мовити, не далекі від мистецтва. І ось одні з них не побоялися дати цілком об’єктивну оцінку справі.

Це була друга експертиза, яка не тільки не виявила розкрадань, але виявила навіть економію коштів. І тоді довелося шукати інших експертів. Шукати до тих пір, поки не знайшлися згодні на те, щоб при згадці їх імен пристойні люди плювалися. Ви скажете: та що ти так кипятишься, Антон! Адже все в підсумку вийшли із зали суду і поїхали додому пити чай. Нікого не посадили, всі вільні.

А чому радіти? Подачок радіти? Це саме подачка! Адже, якщо провина фігурантів повністю доведена, то які можуть бути тоді умовні строки та смішні штрафи. Нам показують, що кого завгодно в будь-який момент можуть посадити просто так і відпустити просто так! І нам після цього радіти тому, що відпустили людей, яких і не мали садити? А замість вибачень тріпали нерви? Хто поверне їм три роки життя, витрачених на боротьбу за свої чесні імена та репутацію? Хто компенсує Малобродскому 11 місяців фактичного перебування в заручниках, хто компенсує їм усім домашні арешти та інші поневіряння.

Незважаючи на всі зусилля слідства, йому так і не вдалося виявити вкрадених мільйонів. В той час, як нами правлять і вчать життя чиновники, чиї багатства і розкіш ніяк не відповідають їх доходів, але до цих панів не прийдуть з обшуками і допитами. Тому вистачить радіти умовних термінів.

Це так само принизливо, як голосування за конституцію своєї країни в підворітті або в кузові «Газелі».