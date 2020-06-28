Стефанчук розповів про першу справу проти нардепа-кнопкодава

Перша справа проти народного депутата за неособисте голосування вже розглядається в суді, однак залишкового вироку поки що ще немає.

Про це заявивши віцеспікер Верховної ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

За його словами поки відомо лише про один випадок “кнопкодавства” після того, як Верховна Рада в січні ввела кримінальну відповідальність за неособисті голосування. “Я знаю, що один (випадок неособистого голосування, – ред.). Я знаю, що справа по цьому слухається. Залишкового вироку ще немає суду”, – сказавши Стефанчук. За його словами, саме загроза кримінальної відповідальності утримує нардепів від “кнопкодавства”.

“Нам байдуже, яким буде розмір кримінальної відповідальності, факт кримінальної відповідальності є підставою для позбавлення особи статусу народного депутата. Тому що, щоб інше зробити, нам потрібно вносити зміни в Конституцію. А це, ви розумієте, дві сесії поспіль, тому що ми повинні пройти висновок КСУ. Тому ми пішли іншою формулою — наявність кримінальної справи, вирок суду є підставою для позбавлення народного депутата його мандата”, – зазначив віцеспікер.