У ЄС допускають, що можуть повторно закрити внутрішні кордони через COVID-19

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас не виключає можливості повторного закриття окремих кордонів у Євросоюзі у разі погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом.

«Не можна виключити, що кордони доведеться знову закривати, якщо інфекція в одному регіоні ЄС буде значно вищою, ніж в іншому», — сказавши Маас.

Водночас він зазначив, що потрібно не допустити ситуації, яка була у березні на початку пандемії, коли кордони закривали без голосування та обговорення. На його думку, це потрібно було координувати у всій Європі.

«Європа багато чому навчилася у цій кризі… Ми покращили координацію та надали один одному солідарну допомогу у таких темпах та обсягах, яких ніколи ще не було», — додав глава МЗС Німеччини. Зазначимо, нині кордони між майже всіма країнами-членами Євросоюзу та Шенгенської зони відкріті.