The Rolling Stones заборонив Трампу використовувати свої пісні на передвиборних мітингах

Британський рок-гурт The Rolling Stones заборонив президенту Дональду Трампу використовувати свої пісні під час передвиборних мітингів.

Про це повідомляє BBC.

Заяву від імені гурту опублікувала організація BMI (Broadcast Music, Inc.).

“BMI розказала передвиборну кампанію Трампа від імені Stones, що несанкціоноване використання їх пісень буде порушенням ліцензійної угоди”, – повідомили в BMI.

Якщо Дональд Трамп продовжить використовувати пісні The Rolling Stones, то його буде чекати судовий процес. Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада 2020 року. Згідно з останніми опитуваннями, ймовірний кандидат від Демократичної партії Джо Байден випереджає главу Білого дому Дональда Трампа.