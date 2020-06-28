“ДНР” закриває пункти пропуску на лінії розмежування з Україною

Влади так званої “ДНР” знову закривають пункти пропуску на лінії розмежування у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні.

Про це свідчить текст указу глави ДНР” Дениса Пушилина від 27 червня, опублікованому на його сайті. За словами Пушилина, сьогодні на територію “ДНР” в якості “гуманітарного жесту”запустять тих громадян, у яких є прописка або адресна довідка на території “республіки”.

“Їх запустять лише за умови обов’язкового обсервації, всіх інших відправлять назад”, – заявив Пушилин.

Пушилин також додав, що таке рішення було ухвалене із-за нестабільної ситуації з коронавірусом на Україні.