Через повені на заході країни компанія “Оператор ГТС” перейшла на спецрежим роботи

У зв’язку з повенями на Західній Україні компанія “Оператор ГТС” перейшла на спеціальний режим роботи, однією з цілей якого є не допустити збоїв у постачанні газу в Європу.

Про це в суботу, 27 червня, написав генеральний директор ГТС України Сергій Макогон в Facebook.

“Для того, щоб швидко діяти і забезпечити безперебійне постачання газу українським та європейським споживачам, ми визначили всі потенційно небезпечні ділянки і розробили локальні заходи в разі надзвичайних ситуацій, а також сценарії перемикання газу. Проводиться постійний моніторинг рівня води і умов підтримки конструкції в місцях, де перетинаються газові трубопроводи

. Мобілізовані всі технічні служби та ремонтні бригади, а необхідне обладнання незабаром почнуть ремонтувати як тільки дозволять погодні умови”, – заявив Макогон.