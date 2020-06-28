Мужчина поймал полуметровую рыбу посреди улицы

В Черновцах местный житель поймал огромную рыбу посреди затопленного рынка. Видео, снятое очевидцами, появилось на странице Информационного агентства АСС в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел на Калиновском рынке в Черновцах, который подтопило из-за паводков. На кадрах видно, как посреди площади наполовину погруженный в воду плавает крупный карп.

Один из мужчин подходит к рыбе и глушит ее палкой. Затем «рыбак» позирует с полуметровым карпом на камеру.

В сети неоднозначно отнеслись к такой рыбалке. Одни поздравили мужчину с уловом, другие обвинили его в жестокости. Также юзеры предположили, что карп выплыл во время паводка из какого-нибудь частного пруда.

: Новости Ю