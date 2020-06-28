Липневі платіжки ЖКГ вразять росіян

Влада відмовилися від заморожування тарифів

З 1 липня плата за «комуналку» зросте, незважаючи на падіння доходів населення з-за кризи. У середньому росіяни отримають платіжки з сумами на 4% більше, ніж було раніше. Між тим, поки існував режим самоізоляції, звучала пропозиція «заморозити» тарифи: платити людям за вищими розцінками явно ставало все важче. Але влада відкинула цю ініціативу. Липневе підвищення тарифів загрожує ще більшим погіршенням матеріального становища сімей та різким зростанням заборгованості населення за послуги ЖКГ.

З першого липня тарифи ЖКГ зростуть за «планової» інфляції: в середньому на 4%. Найбільше зростання тарифів заплановано в Чечні — на 6,5%. Мінімальний — в Ненецькому автономному окрузі — 2,4%.

Нагадаємо, що новина про «заморожування» тарифів останні місяці раз мелькала в інформаційному просторі. З такою ініціативою виходили не тільки громадські діячі та незалежні експерти, але і депутати, і сенатори (як правило, від «опозиційних» партій). Однак вона була жорстко придушена Мінбудом. У відомстві вважають, що такий крок завдасть галузі серйозний удар: ресурсні компанії зіткнуться з серйозним недофінансуванням і втратять фінансових джерел для розвитку.

Дуже шкода, що не був прийнятий мораторій на тарифи, каже директор АНО «Організація народного контролю» Наталія Чернишова. Вона вважає, що рішення було прийнято внаслідок наполегливих прохань про допомогу з боку ресурсопостачаючих організацій, які терплять збитки через зниження збору комунальних платежів в умовах поточної кризи.

«Є серйозні побоювання, що це рішення викличе зворотну дію — побачивши підвищення тарифів і рахунків за ЖКГ, люди ще менше захочуть платити, тим більше що до 1 січня 2021 року не буде штрафів і відключення за несплату, — стверджує експерт. — Крім того, фінансова ситуація у більшої частини населення дуже важка, багато втратили роботу під час пандемії і не зможуть її знайти протягом декількох місяців після відміни самоізоляції. Заборгованість населення може зрости на 20-30% і призвести до величезного касового розриву в платежах».

Втім, до 1 липня ще є можливість все ж відшкодувати підвищення тарифів ресурсникам з боку держави, щоб не перекладати цей тягар на громадян. «Якщо нові платіжки будуть вже з підвищенням, то хоча б треба оголосити, що з наступного місяця будуть масові субсидії платникам за рахунок держави, — вважає Чернишова. — Парадоксальним чином субсидії можуть, навпаки, призвести до підвищення збору по галузі, як це було, наприклад, в тих регіонах, де тимчасово були скасовані внески на капремонт».

Справедливості заради відзначимо, що серед наших співрозмовників є і ті, хто підтримує підвищення тарифів. За словами Сергія Мінко, генерального директора ПАТ «Міські Інноваційні Технології», потрібно розуміти, що тарифи підвищуються не від хорошого життя. У багатьох регіонах ситуація з інфраструктурою у сфері ЖКГ знаходиться в жалюгідному стані, і її необхідно модернізувати. Саме в цих регіонах найбільша кількість аварій і, в теж час, найменші тарифи.

«Підвищення тарифів дозволяє модернізувати інфраструктуру та надавати жителям більш якісні послуги, — підкреслює він. — Це необхідно для розвитку системи ЖКГ. Змінюються тепломережі, будуються водоканали, прокладаються електричні мережі. Про капремонт взагалі можна не говорити — мало не половина житлового фонду в аварійному стані. Так що підвищення тарифів необхідно і виправдано, тим більше, що воно не перевищує інфляцію».

Як кажуть, криза кризою, а підвищення тарифів — за розкладом. Між тим, головний аналітик TeleTrade Марк Гойхман підкреслює, що мільйони платників «не тягнуть» навіть попередні тарифи, а заборгованість по комунальним послугам ще в березні становила понад 1 трлн руб. «Підвищення тарифів, при кризовому падіння доходів населення, буде означати і додаткове погіршення матеріального становища сімей, і значимий зростання неплатежів, заборгованості, тобто те саме «недофінансування» ЖКГ», — підсумував співрозмовник «МК».