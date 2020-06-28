У Сумах чиновники «наварились» на апаратах ШВЛ: деталі злочинної схеми

У Сумах через оборудки чиновників одна з клінічних лікарень отримала замість 23 апаратів штучної вентиляції легенів, необхідних у боротьбі з COVID-19, тільки п’ять.

Про це на офіційному сайті повідомила Служба безпеки України. Як попередньо встановило слідство, комерційній структурі було перераховано понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів. На цю суму фірма повинна була поставити 23 апарату ШВЛ, однак цього не сталося.

Крім того, в ході перевірки правоохоронці встановили, що під час процедури держзакупівель чиновники штучно завищили вартість медичного обладнання. В результаті ціна на 20% перевищила ринкову.

У Сумах викрили оборудку з апаратами ШВЛ. Прес-служба СБУ

Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів було вилучено документи з доказами протиправної діяльності. Також на відповідність сертифікату перевіряється саме медичне обладнання.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК, перевіряється причетність посадових осіб до створення злочинної схеми.