Журналіст: Хорошковський прилетів в Україну з Монако, перехворів тут коронавірусом, а потім відправився у Лондон

Мільярдер Валерій Хорошковський на час карантину прилетів в Україну з Монако, так як там ввели жорсткий карантин, перехворів тут коронавірусом, а потім відправився в Лондон. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст «Схем» Михайло Ткач.

За його словами, з Лондона мільйонер повернувся незадовго до пом’якшення карантину.

«Коли в Монако ввели комендантську годину з-за пандемії коронавіруса, а в Ніцці виходити на вулицю можна було лише годину на добу, Хорошковський прилетів в Україну. В Україні і правил таких жорстких немає, і президент Зеленський — давній друг, і вільну палату легше знайти так як навколо щільність Хорошковських на квадратний метр трохи менше. Вже через кілька днів у Хорошковського діагностували коронавірус», — написав журналіст.

За словами Ткача, Хорошковський лікувався в Олександрівській лікарні, повністю вилікуватися йому вдалося за 27 днів. Після одужання олігарх знову відправився в Монако.

«Яхта, якою користується Валерій Іванович, кажуть, трохи поплавала вздовж лазурного узбережжя і літак за $50 млн з іменним гербом Валерія Івановича, кажуть, повіз Валерія Івановича в Лондон», — стверджує журналіст.

Ткач пише, що коли всю історію польотів Хорошсковского прибрали з публічних радарів, відстежити його літак стало складніше. Після Лондона мільярдер знову повернувся в Україну. В аеропорту його без маски і в хорошому настрої зустріли журналісти «Схем» й записали перше з 2014 року невелике інтерв’ю.

«Лондон в червоній зоні по захворюваності. Але головне, щоб звичайні громадяни не порушували карантин. Правильно?» — підсумував Ткач.