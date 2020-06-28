Зеленський дав заслуженого артиста Потапу і нагородив Білик і Єфросиніну

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції України відзначив державними нагородами ряд співаків, науковців, військових, діячів культури та інших.
Як йдеться в указі на сайті президента, серед нагороджених є популярні виконавці, провідні і гуморист з Одеси.
Зокрема, звання заслуженого артиста України отримали співак і музичний продюсер Олексій Потапенко, а також співак Арсен Мірзоян. Відомий комедійний актор з Одеси Олег Філімонов нагороджений почесним званням народного артиста.
Крім того, орден «За заслуги» III ступеня отримала ведуча Марія Єфросиніна. Співачки Ірина Білик і Тіна Кароль нагороджені орденами княгині Ольги III ступеня.