У Львові жінка напала на поліцейського під час затримання

У Львові 60-річна жінка напала на поліцейського під час затримання і кілька разів вдарила правоохоронця по голові. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Напад на патрульного поліцейського стався ввечері в п’ятницю, 26 червня. У відділення поліції надійшов виклик. Коли правоохоронці прибули за адресою, то виявили в квартирі п’яних чоловіка і жінку, які вели себе неадекватно та агресивно, а також лаялися і не реагували на зауваження поліцейських.

При складанні протоколу п’яна жінка несподівано ззаду напав на поліцейського і завдала йому кілька ударів по голові. Медики діагностували у нього забій потиличної області.

Обох порушників одразу затримали. Слідчі Шевченківського відділення поліції відкрили провадження за фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу.