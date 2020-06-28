У Польщі проходять вибори президента, відкладені через COVID-19

У Польщі в неділю проходитиме перший тур президентських виборів, які мали відбутися явились в місті у, але були перенесені через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Основними претендентами на перемогу вважаються чинній глава держави Анджей Дуда та кандидат від опозиційної “Громадянської платформи”, мер Варшави Рафал Тшасковський. Для перемоги вже в першому турі необхідно набрати понад 50% голосів, але, за прогнозами, це не вдасться жодному кандидату.

Дуді прогнозують 41-43% голосів, тоді як Тшасковському – 28-30%. В такому випадку буде другий тур, який відбудеться через два тижню. І останні опитування показали, що там Дуда вже може програти Тшасковському. Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку і працюватимуть до 21:00. Після цього будуть оголошені результати екзитполів. У зв’язку з пандемією COVID-19 вибори проводяться в санітарному режимі.

На дільницю можна зайти тільки в масці, на вході встановлені санітайзери, кількість людей, які одночасно перебувають у приміщенні, обмежують.