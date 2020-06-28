Разом з конституцією підправили і мова

Філолог і ректор Державного інституту російської мови ім. А. С. Пушкіна Маргарита Русецька спростувала наявність помилки у формулюванні питання в бюлетені для голосування по поправках: “У реченні “Ви схвалюєте зміни в Конституцію РФ?” все написано російською мовою, але використана скорочена конструкція. Повна конструкція виглядала б так: “Ви схвалюєте зміни, що вносяться до Конституції РФ?” Тобто пропущено одне слово, яке легко відновлюється за змістом”.
Конституційний ганьба: питання в бюлетені складений не по-російськи, з грубою помилкою
На думку Русецької, у такому формулюванні питання є спрощення, але це не є критичним з точки зору лінгвістики. І повна та скорочена формулювання не спотворюють сенс фрази.
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Ну правда, чиво ви? Ну панятна ж написано. Главно щоб панятна.
Причепилися як кліщ. Граматные, блін… У нас на раене таким відразу в торець пробивають.
Главно що? Щоб як президент сказав, і всі обнулилися. А це Конституція!