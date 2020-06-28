Як виявилося, окрім нього так званими «спостерігачами» на російських виборах в окупованому Криму було ще п’ять німецьких депутатів.

Під час проведення президентських виборів у Росії депутат від партії «Альтернатива для Німеччини» Ульріх Еме їздив в окупований український Крим за гроші Держдуми.

Як свідчить розслідування Der Spiegel, на українському півострові він грав роль «спостерігача на виборах» від німецької політичної сили. Тепер Еме визнав, що отримав гроші від російського парламенту. Зокрема, йдеться про фінансування його поїздкі в Крим, який Росія окупувала в 2014 році. На територію півострова він прибув на запрошення Москви в березні 2018-го, а потім говорив, що «був приємно здивований», наскільки «добре було організоване» голосування.

Згідно з декларацією, яку Еме подавши ПАРЄ на початку 2019 року, його профінансував поїздку Комітет з закордонних справ Державної Думи РФ. Такі трансакції можуть принести проблеми німецькому депутату. Адже, згідно з законом, членам Бундестагу заборонено отримувати «грошову вигоду», якщо за неї вони повинні демонстративно використати свій мандат в інтересах донора.

Після того, як Der Spiegel викрив сумнівне фінансування поїздкі Еме в Крим, політик від «Альтернативи для Німеччини» спочатку почав заперечувати спонсорство з боку Держдуми.

«Поїздку оплатила зовнішня організація», — говорив він ще 13 червня. Альо при цьому додавав, що не пам’ятає назву цієї організації.

Але згодом Еме, який балотується на посаду мера міста Хемниц в Саксонії, виступивши з новою версією подій. Тепер він визнав, що за поїздку в Крим заплативши парламент Росії. Альо при цьому німецький політик запевняє, що дізнався про це лише «згодом».

Журналісти Der Spiegel з’єднання ясували, що Ульріх Еме не єдиний депутат від «Альтернативи для Німеччини», хто їздив на окуповану територію України в березні 2018 року на запрошення Москви. Роль «спостерігачів» на російських виборах в Криму тоді грали сім членів Бундестагу від цієї партії. Чи Росія теж заплатила за їхні поїздкі?

Der Spiegel пише, що політики по-різному відповідали на це питання. Депутати «Альтернативи для Німеччини» Дітмар Фрідхофф, Антон Фрісен, Маркус Фромаєр і Вальдемар Хердт взагалі не відповіли на запити. Роббі Шлунд сказавши, що його поїздка в Криму була «приватно профінансована». А його колеги Штеффан Котре і Штефан Койтер сказали, що це було «парламентське відрядження» (Котре) і «ділова поїздка» (Койтер) від партії. На запитання про гроші Росії обидва депутата припинили відповідати.

Однак, Койтер, схоже, знову поїхав у Росію, де відбувається референдум щодо конституційних змін. Вони дозволять Володимирові Путіну обіймати посаду президента до 2036 року.