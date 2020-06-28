Ціни на газ можуть впасти до нуля

Ціни на природний газ в 2020 році, якщо сховища в Європі будуть заповнені, можуть впасти до нуля.

Європейські сховища газу вже заповнені на 78%, і аналітики попереджають про те, що їх повне заповнення може відправити ціни на газ до нуля або навіть нижче, як це сталося з травневими ф’ючерсами на нафту WTI. Про це йдеться в матеріалі видання Profinance.

Блакитне паливо різко подешевшало у всіх куточках світу у першому півріччі, так як обумовлене коронавірусом падіння попиту наклалося на зростання пропозиції. Ці події сильно ускладнили життя таким американським виробникам скрапленого природного газу (СПГ), як Tellurian і NextDecade.

Ситуацію може врятувати той факт, що через кілька місяців у Північному півкулі розпочнеться зима, яка збільшить потребу в паливі для обігріву будинків.

За прогнозами, світові виробники газу від США до Малайзії продовжать скорочувати видобуток, чекаючи стабілізації ринку. Однак Катар заявив, що продовжить поставляти СПГ навіть в умовах низьких цін.