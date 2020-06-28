В Ірландії утворили історичний коаліційний уряд: націоналісти, які перемогли на виборах, лишилися в опозиції

Парламент Ірландії у суботу, 27 червня, затвердив коаліційний уряд у складі трьох партій — правоцентристської «Фіана Файл» лівоцентристської «Фіне Гел» та Партії зелених.

Водночас націоналістична партія «Шин Фейн», яка на виборах здобула найбільший відсоток голосів, перебуватиме в опозиції. Новим прем’єр-міністром Ірландії ставши лідер «Фіана Файл» Майкл Мартін, який перейняв цю посаду до очільника «Фіне Гел» Лео Варадкара, передає BBC. Історичність чинного ірландського уряду полягає в тому, що в ньому беруть участь два традиційних політичних конкуренти — «Фіана Файл» та «Фіне Гел», хоча ідеологічно відмінностей між ними не так і багато.

Коаліційні перемовини тривалі з лютого, коли в країні відбулися дочасні парламентські вибори. На них найбільший відсоток голосів здобула партія «Шин Фейн», яка обстоює необхідність возз’єднання з Ірландією Північної Ірландії — регіону у складі Сполученого Королівства.

Водночас опозиційна «Фіана Файл» і владна «Фіне Гел» посіли друге й третє місця відповідно. Спершу вони вели перемовини із «Шин Фейн», але домовитися про коаліцію не вдалося. Тому утворився коаліційний уряд на чолі з трьох партій, про який вони домовилися 15 червня. Відповідно до коаліційної угоди, очільник «Фіана Файл» Майкл Мартін ставши прем’єр-міністром, колишній прем’єр і лідер «Фіне Гел» Лео Варадкар — його заступником, а очільнику Зелених Еймону Раяну дістався портфель міністра транспорту, енергетики й клімату. Решту портфелів три партії розподілили між собою.

За домовленістю, Мартін очолюватиме уряд протягом 30 місяців, після чого прем’єр-міністром знову стані Варадкар. Лідерка «Шин Фейна» Мері Лу Макдоналд вже заявила, що «Фіана Файл» і «Фіне Гел» намагаються не допустити її партію до уряду, і назвала коаліцію «шлюбом за розрахунком».