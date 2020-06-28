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Путін понадіявся на мінімальні втрати економіки від коронавіруса

28.06.2020

Путин понадеялся на минимальные потери экономики от коронавируса

Президент Росії Володимир Путін сподівається, що зроблене владою для економіки дозволить подолати наслідки пандемії коронавіруса з мінімальними втратами. Про це в неділю, 28 червня, повідомляє .

Путін нагадав про ситуацію в 1990-х роках, коли люди місяцями не отримували зарплату — без зовнішніх кредитів виплачувати гроші було неможливо. Тоді Росії надсилали гуманітарну допомогу, як «бідній країні світу, щоб з голоду не помирали», — зазначив президент.

З тих пір, за словами Путіна, ВВП країни зріс удвічі.

Раніше, 24 червня, повідомлялося, що, згідно доповіді World Economic Outlook Міжнародного валютного фонду, в 2020 році ВВП Росії впаде на 6,6 відсотка з-за епідемії коронавіруса. Основною причиною негативних тенденцій в російській економіці назвали спровокований пандемією обвал цін на нафту. Кілька місяців тому організація спрогнозувала падіння економіки Росії всього на 5,5 відсотка в цьому році.

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