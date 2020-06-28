Путін понадіявся на мінімальні втрати економіки від коронавіруса

Президент Росії Володимир Путін сподівається, що зроблене владою для економіки дозволить подолати наслідки пандемії коронавіруса з мінімальними втратами. Про це в неділю, 28 червня, повідомляє .

Путін нагадав про ситуацію в 1990-х роках, коли люди місяцями не отримували зарплату — без зовнішніх кредитів виплачувати гроші було неможливо. Тоді Росії надсилали гуманітарну допомогу, як «бідній країні світу, щоб з голоду не помирали», — зазначив президент.

З тих пір, за словами Путіна, ВВП країни зріс удвічі.

Раніше, 24 червня, повідомлялося, що, згідно доповіді World Economic Outlook Міжнародного валютного фонду, в 2020 році ВВП Росії впаде на 6,6 відсотка з-за епідемії коронавіруса. Основною причиною негативних тенденцій в російській економіці назвали спровокований пандемією обвал цін на нафту. Кілька місяців тому організація спрогнозувала падіння економіки Росії всього на 5,5 відсотка в цьому році.