Завтра в Польщі вибори президента країни

У ніч із п’ятниці, 26 червня, на суботу в Польщі настав час тиші перед голосуванням за кандидатуру президента цієї країни, яке відбудеться в неділю, 28 червня

За симпатії поляків будуть боротися кілька людей, але фаворитами вважаються представляють правлячу партію «Право і Справедливість» (PIS) чинний глава держави Анджей Дуда і опозиційну «Громадянську платформу» президент Варшави Рафал Тшасковский. Судячи з усього, їм і належить пройти у другий тур на тлі прогнозів про те, що перший тур не виявить переможця.

Нинішню виборчу кампанію можна назвати унікальною для пострадянської Польщі. Зрозуміло, що в будь-якій передвиборчій боротьбі є місце не тільки внутрішньої порядку, але і зовнішньополітичної, що передбачає називання пріоритетних для співпраці країн і бажаних альянсів, які в свою чергу мають можливість, будь у них таке бажання, делікатно допомогти партнерам. Однак робиться це зазвичай тихо і без винесення на публіку. В іншому випадку можна тільки все зіпсувати. Адже іноземне вторгнення у внутрішні справи рядовий виборець не любить. Більш того, це може використовувати в своїх інтересах конкуруюча сила.

Наочний приклад — дії, що програли президентські вибори в США в 2016 році демократів, які на міфі про «втручання» Росії і її «допомоги» Дональду Трампу збудували ефективну кампанію, сковывавшую маневри господаря Білого дому, втручалися в його кадрову політику і трохи не довели до імпічменту. Польща продемонструвала прямо протилежне — фінальний тиждень до дня голосування пройшла під знаком прямої участі Вашингтона і Берліна в передвиборчій гонці і відкритих рекомендацій полякам, за кого їм слід голосувати.

Причому це не викликало обурення провідних політичних сил в країні на Віслі. Першою відкрила ящик Пандори правляча партія, коли кульмінацією виборчої кампанії свого кандидата зробила його візит у Сполучені Штати. Дуда відправився туди в середу, 24 червня, з представницькою делегацією. Проте особливо не приховувалося, що поїздка носить більшою мірою агітаційний характер, ніж державний. «В цілому візит Анджея Дуди в США був виключно піар-ходом, — констатує польське ділове видання Dziennik Gazeta Prawna. — Польща в будь-якому випадку дозволила використовувати себе в антинімецької кампанії Трампа… Збираючи у Варшаві компромат на Байдена, він (президент США — С. С.) поставився до Польщі, як до банановій республіці». Продовженням втручання Вашингтона в польські вибори стало інтерв’ю посла США в Польщі Джорджетт Мосбахер, опубліковане в цю п’ятницю порталом Wirtualna Polska. Мосбахер дозволила собі критику на адресу конкурента Дуди. Відповідаючи на запитання, як вона ставиться до заяви президента Варшави про те, що розміщення американської ядерної зброї на польській землі підвищить ризик потенційного удару по Польщі, посол заявила: «чи Вважає автор цього вислову, що не варто навіть говорити про таку можливість (розміщення ядерної зброї — С. С.)? Невже страх перед Росією настільки великий, що немає сенсу намагатися розглянути таку можливість захисту країни?»

Берлін свого кандидата на виборах президента Польщі не називає, але німецькі видання і експертне співтовариство не приховує симпатій до Тшасковскому. Його вважають «дружнім Європі». Стверджується, що він може завоювати виборців як ліворуч, так і праворуч від центру. Президент Варшави «звертається до помірних консерваторів і лібералів», може «розраховувати на добре налагоджену партійну організацію і своє красномовство». У нього також є перевага перед іншими кандидатами, тому що він відомий як столичний мер», і в той же час володіє певним ефектом новизни».

Одночасно в негативних тонах в Німеччині відгукуються про PiS і Дуді. Чинного президента Польщі звинувачують у тому, що він «говорить про минуле і має мало нових тем, йому не вистачає харизми, з якою він міг би завоювати нових виборців». Коментуючи його обрання в 2015 році, говорять про надії «в той час у Польщі на те, що молодий Дуда стане зрілим президентом і відкриє правий консервативний табір для решти суспільства», однак «потім PiS перемогла на парламентських виборах восени того ж року і під керівництвом Ярослава Качиньського почала перетворювати Польщу в авторитарну антиліберальне держава».

Польща сьогодні, як ніколи, виявляється глибоко розділеною країною. З одного боку, вона копіює нинішній політичний антагонізм у Сполучених Штатах. З іншого боку, повторює сучасну українську практику випрошування тієї чи іншої прийшла до влади партією гарантій власного виживання у зовнішнього центру сили. Фактично «Право і Справедливість» відреклася від оголошеного нею після приходу до влади курсу на відновлення суверенітету країни. І зараз вирішується питання, чи стане Польща на другому терміні Дуди західним флангом США в Європі або в разі успіху опозиції залишиться східним флангом Європейського союзу. Перше може заохотити її до більш активних дій на пострадянському просторі. Друге забезпечить користування благами ЄС при підтримці Німеччини. Але в будь-якому випадку відтепер її внутрішню політику буде диктувати зовнішня політика, а не навпаки. Таке вже було в 1939 році. Це означає, що Росія може зіткнутися з тим, що вона в якийсь момент виявиться поставленої перед необхідністю вступити в рішення «польського питання»?