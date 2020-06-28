ДСНС евакуювала 1656 людини із зони паводків

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій за добу 27 червня евакуювали і відселили 62 людини в рамках робіт по ліквідації наслідків дощового паводку. Про це в неділю, 28 червня, повідомила ДСНС.

Всього з початку робіт евакуйовані 1656 осіб. Станом на 7.00 на Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської та Тернопільської областей за добу відкачано 47, 57 тис. м3 води, всього з початку робіт – 150,34 340 тис. м3.



За минулу добу для населення доставлені 450 кг продуктів харчування і 8700 л питної води, з початку робіт — 7858 кг і 24065 л.



Всього до ліквідації наслідків негоди залучалось 1047 осіб і 595 одиниць техніки, з них від ДСНС 216 чоловік особового складу та 339 одиниць техніки, 2 вертольоти.





