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Україна отримала від Молдови гуманітарну допомогу для подолання наслідків негоди

28.06.2020

Молдова передала Буковині, яка постраждала від паводків, гуманітарний вантаж, що має допомогти боротися з наслідками негоди в регіоні.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Молдова передала Буковині, яка постраждала від повені, гуманітарний вантаж. Це бензопили, генератори, мотопомпи, мішки для укріплення берегів та інше обладнання, що допоможе боротися із наслідками негоди в регіоні», — йдеться у повідомленні.

Загальна вартість наданого доброчинцями обладнання становить 40 тисяч євро. Зазначається, що вантаж особисто супроводжував головний рятувальник Молдови — начальник Генерального інспекторату з питань надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова генерал Міхаїл Харабаджіу.

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