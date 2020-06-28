На Київ насувається літня гроза

У святкову неділю, 28 червня, в Києві синоптики пообіцяли грозу. Вдосконалюйте свої плани на День Конституції з урахуванням погодних умов, і відпочивайте в задоволення!

Вдень 28 червня в Києві очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

краще не виходити на вулицю, але якщо на момент негоди ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;

не ходити поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

На природі слід:

спуститися в долину,

відійти від поодиноко стоять дерев (Стовпів, вишок),

відійти подалі від водойм,

на відкритій місцевості сховатися в ямку (рів),

а групі людей слід розташуватися в поодинці,

зняти з себе металеві предмети і покласти окремо від себе,

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна сховатися (підкласти під себе),

в лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна:

ховатися під високими деревами,

сидіти на галявинах,

ховатися під скелями,

купатися,

пересуватися на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.

Ми ж радимо вам, помітивши погіршення погоди, залишатися вдома. Якщо ж вам потрібно йти по справах, дотримуйтеся перерахованих вище правил: візьміть парасольку, закрийте вікна будинку, перепаркуйте правильно своє авто.