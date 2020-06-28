Повінь – зміна системи

Menu
Close

На Київ насувається літня гроза

28.06.2020

У святкову неділю, 28 червня, в Києві синоптики пообіцяли грозу. Вдосконалюйте свої плани на День Конституції з урахуванням погодних умов, і відпочивайте в задоволення!

Вдень 28 червня в Києві очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

 

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • краще не виходити на вулицю, але якщо на момент негоди ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;
  • не ходити поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

На природі слід:

 

  • спуститися в долину,
  • відійти від поодиноко стоять дерев (Стовпів, вишок),
  • відійти подалі від водойм,
  • на відкритій місцевості сховатися в ямку (рів),
  • а групі людей слід розташуватися в поодинці,
  • зняти з себе металеві предмети і покласти окремо від себе,
  • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна сховатися (підкласти під себе),
  • в лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна:

  • ховатися під високими деревами,
  • сидіти на галявинах,
  • ховатися під скелями,
  • купатися,
  • пересуватися на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.

Ми ж радимо вам, помітивши погіршення погоди, залишатися вдома. Якщо ж вам потрібно йти по справах, дотримуйтеся перерахованих вище правил: візьміть парасольку, закрийте вікна будинку, перепаркуйте правильно своє авто.

Читайте також:   Пентагон — найбільший джерело викиду парникових газів

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *