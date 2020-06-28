Цукерберг змінить Facebook перед президентськими виборами в США

Засновник Facebook Марк Цукерберг попередив про нововведення в політиці соцмережі напередодні президентських виборів в США.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

«Три тижні тому я взяв на себе зобов’язання переглянути нашу політику напередодні виборів 2020 року. Ця робота продовжується, але сьогодні я хочу поділитися елементами нової політики щодо надання людям достовірної інформації про вибори, боротьби з обмеженням свободи вибору і боротьби з мовою ненависті», — зазначено в повідомленні.

Так, компанія зобов’язується ретельно відслідковувати потенційну дезінформацію і швидко видаляти її, то ж стосується повідомлень, які провокують ненависть.

Зокрема, у Facebook обіцяють ретельно відстежувати вміст, який вводить людей в оману, і видаляти повідомлення, що провокують ненависть. У той же час офіційні заяви політиків будуть позначати як «гідні новин».

«Я вірю, що ми зможемо досягти прогресу у сфері охорони здоров’я та расової справедливості, одночасно зберігаючи наші демократичні цінності свободи вираження думок і голосування», — додав Цукерберг.