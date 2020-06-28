Стало відомо ім’я п’яної поліцейської з Рівного яка ледь не вбила двох пішоходів

У п’ятницю, 26 червня, в місті Рівне поліцейська, яка перебувала у нетверезому стані, збив двох пішоходів. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Встановлено, що 31-річна жителька Рівного, старший слідчий слідчого управління поліції області, виїжджаючи заднім ходом за кермом свого автомобіля «Nissan», допустила наїзд на двох пішоходів — 33-х та 28-річних місцевих жительок. У дівчат діагностували удари колін і спини. Після дачі свідчень їх відпустили додому і не госпіталізували.

Поліцейська була у нетверезому стані, але від проходження тесту на алкоголь відмовилася. Поліцейські склали на неї адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім цього, за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляється, з роботи поліцейську звільнили. Звільнили також і її безпосереднього керівника, а керівника відділу, де вона працювала, притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Журналісти місцевого порталу «Все» повідомляють, що нетверезої поліцейської є Алла Вертелецька. Відзначається, що жінка намагалася залишити місце інциденту, але її зупинили перехожі. Крім того, вона потрапляє в аварію вже не вперше. Два роки тому вона не впоралася з керуванням і врізалася в стовп.

Минулого разу вона також була нетвереза і також відмовилася від проходження тесту.