Пенсіонерка в Москві заявила, що її півроку ґвалтував онук

Московська пенсіонерка звинуватила власного онука у зґвалтуванні, повідомляє РЕН ТВ. 75-річна жінка заявила, що 29-річний онук періодично ґвалтує її протягом близько півроку.

Раніше заявити про це жінка боялася, тому що боялася свого онука. Зараз за фактом її заяв проводиться перевірка, після чого буде вирішено питання про порушення кримінальної справи.

Відзначається, що підозрюваний вже затриманий. Зараз поліцейські з’ясовують, чи є сказане жінкою правдою.

Відзначимо, що в Татарстані сталася зворотна історія – там прокуратура подала скаргу на рішення суду. який виправдав чоловіка, який зізнався у сексуальному насильстві над 1,5-річною донькою.