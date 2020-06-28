Даша Астафьева снялась в пикантной фотосессии

Украинская певица Даша Астафьева снялась в сексуальной фотосессии. Пикантными снимками она поделилась на своей странице в Instagram, передает FaceNews.ua.

Для съемки Астафьева выбрала черный комбинезон с прозрачной вставкой на груди и необычным верхом изделия выполненном из цепей. Они также украшают корсет наряда и свисают до линии колен.

Образ астафьева дополнила блестящими туфлями на каблуке, высоким хвостом, ярко-красной помадой и черной вуалью на лице.

Певица отметила, что ее наряд был предоставлен брендом FROLOV, автором макияжа стала визажист Аня Лысенко, а съемку провела подруга Астафьевой – Соня Плакилюк.

Вместе с певицей позируют ее “боевые подруги”. Девушки одеты в серебристые боди с длинными рукавами и перчатками с “когтями”. Их наряды дополнены ботфортами-чулками, закрепленными на талии поясами, а также вуалью и красной помадой.

: facenews.ua