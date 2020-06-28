Влада не знає російської культури?

Всі ці пропагандисти від влади, лицемірно які накинулися на Навального, не читали і не чули про досліджувану в середній школі повість Гоголя «Тарас Бульба», в якій хоробрий єврей Янкель (у тексті Гоголя він названий «жидом», інші епітети Гоголь і не вживає) залишений в живих під час страшного єврейського погрому в православній Січі тільки тому, що викупив брата Бульби Дороша з турецького полону за 800 цехінів.

Утворений Навальний просто пригадав цитату з російської класики.

Влада, яка присягається і божиться російською культурою направо і наліво, цієї культури не знає. А якщо дізнається, то сахається від неї в жаху, оскільки мало що є більш нетолерантне, радикальне і навіть екстремістський, ніж велика російська культура.

Хоча є і більш складне припущення: пропагандисти намагаються представити на Заході Навального антисемітом, користуючись тим, що Гоголя на Заході не читали і контексту цитати не зрозуміють.