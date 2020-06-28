Чому Сорос прикриває свою лавочку в Україні — експерт

Ось чому, питається, незламний Славко Вакарчук, який без бою навіть під душ не ходить, втік з Ради? Тому що, за достовірним чутками, спонсори «Голоси» повідомили йому про припинення фінансування фракції і партії.

Про це пише у Фейсбуці політичний експерт Олександр Кочетков.

І Славко бойовито, як завжди, вибрав меншу проблему: з одного боку — іміджеві втрати, перекреслюють шанси на його політичну кар’єру, але з іншого — обурені депутати і депутатки, які за гроші, які вони вважають своїми кровними, відірвуть похмурому вождю все. І навіть руки.

Тіньові, зауважу, гроші, корупційні, тобто — це до слова про чистоту та порядність тих депутатів з «Голосу» та «Слуги», які не втомлюються вчити нас цивілізованість і європейськість. Не кажучи вже про гендерні тонкощах.

Ну, припустимо, Віктору Пінчуку просто набрид вид на Дніпро, і вид на Темзу раптово з’явився йому цікавіше. Але ж спонсорувати ораву ненаситних активістів-цивілізаторів відмовився і інший найбільший їх донор — Томаш Фіала. Який теж, кажуть, почав збиратися додому, в Чехію.

Отже, рішення про згортання балагану прийнято на рівні Джорджа Сороса. А ось це вже серйозно.

Пінчук намагається продати свої українські активи з неабиякими дисконтом, з такою під час гарячої фази російської агресії продавали. Фіала ще не виставив усе на продаж, але свої ЗМІ вже відправив на «вільний випас».

А адже володіння пулом ЗМІ в Україні є умовою виживання олігархічного бізнесу — ви можете уявити, що Ігор Коломойський залишається в Україні, але продає «1+1»?!

При цьому в країні ще залишилося, що можна тягнути під шумок, чимало залишилося.

Тому те, що відбувається має лише два логічних пояснення.

Перше: Сорос переконався у крайньої неефективності та витратності збудованій за його рахунок системи впливу на ситуацію в Україні і має намір принципово модернізувати її, відмовившись від співробітництва майже з усіма, з ким працював раніше. Можливо, але такі речі зазвичай назрівають, і про цю модернізації було б відомо заздалегідь.

Друге: Сорос нещодавно дізнався про внутрішньоєвропейської ситуації та Україні зокрема таке, що повністю перекреслило всі перспективи якоїсь масштабної діяльності тут. Навіть з утилізації активів.

А дідусь Сорос — завжди дуже поінформований, ще з тих пір, коли не був дідусем.

Запитують, а що ти нічого не пишеш про скандальне призначення нового міністра освіти?

А що писати-то? Подібне тягнеться до подібного. Неуки призначають пристосуванців.