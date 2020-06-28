Трамп зрадив військових США Байден

Екс-віце-президент США і кандидат в президенти країни від Демократичної партії Джо Байден заявив, що у разі якщо стаття в газеті The New York Times про контакти російської розвідки з радикальним рухом «Талібан» (організація заборонена в Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18)) є правдивою, то президент США Дональд Трамп зрадив американських військових.

Про це повідомляє телеканал PBS.

«Якщо ця стаття в газеті правдива і Трамп багато місяців знав про цю інформації<…>це за межею розумного, це зрада самої священної служби, яку несуть наші військові», — сказав Байден.

До цього видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому вказувалося, що Росія спонукала талібів здійснювати напади на військовослужбовців міжнародної коаліції в Афганістані.

Проте пізніше радикальний рух «Талібан» спростував інформацію про те, що організації нібито надходили кошти від російської військової розвідки на вчинення таких атак.

Білий дім також повідомив, що американська розвідка не доповідала Трампу про це, а сама публікація є неточною.