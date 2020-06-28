Трамп заявляє, що не знав про «причетність Росії до вбивства американських військових в Афганістані

У Білому домі заявили про неточності статті The New York Times, в якій говориться, що Росія (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) платила талібам за вбивства американських військових.

Дональду Трампу і Майку Пенс не доповідали про те, що російська розвідка нібито платила талібам за вбивства американських військових в Афганістані.

Про це в неділю, 28 червня, повідомили в прес-службі Білого дому, передає Deutsche Welle.

Ні президент, ні віце-президент не були поінформовані про ситуації, заявила прес-секретар Білого дому Кейлі Макинени.

Вона зазначила, що не коментує питання про наявність передбачуваних розвідданих, а той факт, що в статті The New York Times містяться неправильні дані про інформування президента.

Росія назвала статтю «фейком»

Раніше це видання опублікувало розслідування, де з посиланням на джерела стверджується, що Росія таємно пропонувала винагороду прихильників радикального руху «Талібан» за вбивства військових США.

Ціна та інші умови матеріалі не називаються.

Автори статті стверджують також, що президенту США Дональду Трампу доповіли про цих висновках розвідки ще в березні 2020 року, однак той поки не вирішив, як слід реагувати.

МЗС РФ назвав цю статтю «фейком».

«Талібан» також виступив із спростуванням цих повідомлень.

Офіційний представник руху Забіулла Муджахід заявив, що метою таких публікацій є створення перешкод для виведення американських військ з Афганістану.

У лютому 2020 року США і «Талібан» підписали історичну мирну угоду.

Воно передбачає зняття санкцій, виведення військ США з Афганістану, обмін утримуваними особами.