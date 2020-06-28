Меган Маркл і принц Гаррі пекли хліб разом з темношкірими пекарями (фото)

Днями герцоги Сассекські нанесли візит в благодійну організацію Homeboy Industries в Лос-Анджелесі. Ця організація прагне поліпшити життя колишніх ув’язнених і злочинців в Лос-Анджелесі, пропонуючи їм роботу, навчання, юридичну допомогу та надаючи підтримку у відновленні від залежностей.

Разом з людьми, яким допомагає організації, 38-річна Меган Маркл і 35-річний принц Гаррі готували їжу в рамках ініціативи #FeedHOPE. Її мета – забезпечити харчуванням людей похилого віку і молодь по всьому Лос-Анджелесу на тлі пандемії коронавірусу. До цієї організації Меган Маркл вступила, коли їй було 20 років, разом зі своєю мамою Дорією Рагланд. А тепер вона захотіла познайомити з нею і свого чоловіка.

“Герцог і герцогиня Сассекські були просто “Гаррі і Меган” для всіх. Вони закотили рукави і з головою занурилися в робочий процес з нашими робочими в пекарні і кафе. Це була безпосередня близькість і справжній взаємозв’язок”, – розповів керівник організації Грег Бойл.

: glianec.com

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