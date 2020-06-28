Американські ЗМІ звинуватили Росію у підкупі талібів

За інформацією журналістів, росіяни платили талібам за вбивство американських військових.

Спецслужби США прийшли до висновку, що Росія таємно пропонувала прихильників забороненої в РФ руху «Талібан» винагорода за вбивства американських військових в Афганістані, повідомила газета The New York Times (NYT) з посиланням на джерела. За інформацією видання, зараз Вашингтон розглядає варіанти офіційної відповіді на дії Москви.

Висновок про причетність Росії до вбивства американських військових, що входять до складу сил коаліції в Афганістані, розвідка США уклала, зокрема, на підставі допитів захоплених терористів і злочинців. Яким саме способом були оплачені вбивства і яка була їхня ціна, джерела газети не уточнили.

За інформацією співрозмовників NYT, дії Росії відносяться до 2019 року. У 2019 році В Афганістані померли 20 американських військових, але хто з них був убитий заради винагороди від Росії, невідомо, додають джерела.

В NYT уточнюють, що останні кілька місяців адміністрація президента США Дональда Трампа працює над відповіддю на дії Росії. У Білому домі розглядається як варіант введення санкцій, так і оголошення ноти протесту. Джерела не повідомили, чому Вашингтон досі не виступив з офіційною заявою про заходи у відповідь.

На запит газети прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Кремлю невідомо про звинувачення з боку Білого дому. «Якщо хтось їх (обвинувачення) пред’явить, ми відповімо»,— додав пан Пєсков. Представник Талібану, а також прес-служби Національної ради безпеки, Пентагону, Держдепу і ЦРУ від коментарів відмовилися.

Нагадаємо, в Афганістані триває процес мирного врегулювання політичної кризи. В 2018-2019 роках афганське врегулювання постійно зривалася, а межафганские переговори переносилися. 29 лютого 2020 року між США і «Талібаном» було підписано мирну угоду, що передбачає поступове виведення іноземних військ з Афганістану, звільнення полонених з обох сторін і формування нового уряду за участю талібів. 14 червня влади в Кабулі і «Талібан» домовилися про проведення першого раунду межафганских переговорів.

Талібан – терористична організація, її діяльність заборонена на території РФ.