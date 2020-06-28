У США чоловік влаштував криваву бійню після ДТП, є загиблі

В американському місті Ред Блафф (Каліфорнія) звільнений співробітник влаштував стрілянину в розподільчому центрі компанії Walmart. Дві людини загинули, ще четверо — поранені.

Нападник спершу на авто протаранив будівлю, в якому почалася пожежа. Після цього стрілець відкрив вогонь з напівавтоматичної зброї.

Під час нападу в компанії відбувалася перезмінка і в будівлі перебувало близько 200 осіб. За словами очевидців, загалом було скоєно від 50 до 60 пострілів.

На місце події прибули як мінімум п’ять машин швидкої допомоги, а також співробітники поліції і пожежники.Як повідомляє видання The New York Times, нападник поранений поліцейськими і відправлений до лікарні Праведної Єлисавети.

За словами працівника розподільчого центру Walmart, стрілянину влаштував колишній працівник, який був звільнений в минулу середу.