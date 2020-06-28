Степанов заявивши, що в Україні дитячі табори не відкриють до серпня

Через високий рівень захворюваності на коронавірус дитячі оздоровчі заклади не відкриватимуть раніше 31 липня 2020 року.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Я думаю, просто треба звернути увагу на… кількість нових випадків коронавірусної хвороби, кількість людей, які кожного дня госпіталізуються, кількість людей, які помирають. І тоді набагато легше зрозуміти, чому саме ми не дозволяємо працювати дитячим оздоровчим таборів», — сказавши він.

За словами Степанова, дитячий оздоровчий табір — це велике скупчення дітей, які приїжджають з різних регіонів на відпочинок, а потім перебувають разом певний період годині. Під час відпочинку в цих оздоровчих таборах можливі спалахи COVID-19, вважає міністр.

Очільник МОЗ додав, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення, що забороняє відкривати дитячі табори відпочинку до 31 липня 2020 року.