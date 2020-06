Примус до прямих переговорів. П’єса

Дійові особи : Україна, збройні макаки, макаки з минпропаганды дыныры, сили ипсо рф[інформаційно-психологічних операцій]. Місце дії — блокпости. Режисер, вона ж автор сценарію — московія. У ролі масовки — звичайні люди, на яких режисерові і сценаристові насрати.

Ну, ви зрозуміли, про що стаття — про блокпостах і маніпуляціях з боку рф, шляхом використання теми перетину лінії розмежування для створення картинки в змі та рішення основної задачі ручних верховних абизян недостран з трьох букв — змусити Україну почати прямі переговори з дынырылынырыбыбыбыгыгыгы.

Отже, почнемо розбирати шо сталося і чому другосортні типу росіяни закрили блокпости. Далі буду писати рубаним текстом, шоб було зрозуміло і доступно кожному. Хто боїться слова -хуй- — прохання сховатися. Спасибі.

Отже, перше — збройні макаки дыныры зассали покришити мирняк на догоду кремлю й для створення картинки в змі. Так, ще як би не вечір і вони завжди встигнуть це зробити, але факт залишається фактом : тема обстрілів і відірваних голів стала передбачувана, її трошки палево юзати, бо типу тупі хохли навчилися передбачати можливі обстріл з боку макак дыныры і ставити на шпагат тих, в чиї завдання входить створення фаршу з людей. Погодьтеся, трошки ссикотно виконувати накази по обстрілу мирних, якщо про це 5 днів поспіль пишуть в тырнете.

Але вихід ипсо рф знайшла і почала використовувати мирняк інакше : враховуючи те, що на людей насрати і рф, і місцевим типу владі, цивільних використовують як важіль тиску на Україну. Причина тут не в любові колаборантів до людей, неа. Все набагато прозаїчніше : страждаючої людини можна показати не один раз, а не тупо зняти кишки на деревах і прикопати тихенько. Це я для розуміння того, з ким ми воюємо і хто ворог [ втомлені від війни не зрозуміють ]

Третє. Причина закриття блокпостів з боку макак проста і з подвійним дном. Як муляжу, троянського коня, використовується теза, мовляв Україна не захотіла погоджувати гуманітарні списки з гыгыгы.Ну, тобто з колаборантами.

За кадром залишилося дві проміжні цілі, які є основними: хочеться переграти ситуацію і відмитися від приниження по ситуації на блокпосту Новотроїцьке + заявити про свою суб’єктності, мовляв ручні абизяны кремля — це ті, хто самостійні типу і ніякі вони не гопники з автоматами на зарплаті у кремля.

Ну і третя мета, яка і є основною: якщо Україна веде прямі переговори з представниками гыгыгы, то війна в Україні «громадянська», а значить зніміть санкції пжлста. Кінець.

Тобто нічого нового, звичайний холодний розрахунок заради грошей, використовуючи людей і страждання цивільних заради зняття санкцій або пом’якшення їх. Всі.Все інше — ширма і муляж, що використовуються для досягнення мети.

Начебто все зрозуміло написав. Далі все ще простіше і зрозуміліше, адже дії минпропаганды дыныры і ипсо рф легко передбачити. Дивіться, що буде і що почнеться вже завтра, з понеділка тобто :

Представники макак, окупаційні типу влади, почнуть атакувати обсє і ООН, а також піднімати галас у змі.

В змі, а також в якості тиску на міжнародні організації для створення інфо приводів, вони будуть використовувати такі тези як :



З вини України на Донбасі назріває гуманітарна катастрофа, страждають люди і т д, тиснути на жалість, мовляв ви ж, міжнародні організації, за все хороше і проти всього поганого, врятувати-памагити

Інфо приводи, смачні заголовки, які розійдуться по всьому пропагандистським змі, будуть приблизно такі :

дипутат гыгыгы звернувся до ООН із закликом

Хлаувва гыгыгы присоромив міжнародні організації з-за игорирования гуманітарної катастрофи на Донбасі.

Норот бимбасы записав звернення до ілюмінатів, ну тобто до ООН і закликав міжнародні організації вплинути на Україну

Ну і все в такому дусі і під таким соусом. В принципі, все зрозуміло і передбачувано.

І тільки після цього почнеться те, заради чого весь цирк з блокпостами і затівався з боку рф: представники гыгыгы та інших територіальних непорозумінь почнуть качати тезу, мовляв гуманітарну катастрофу потрібно вирішувати без посередників, вирішувати питання з відкриттям

кпвв потрібно вирішувати без посередників, адже на кону життя людей і все таке.

Для тих, хто в танку, поясню що таке -без посередників — це прямі переговори з ручними макаками кремля, чого та хоче рф.Ну, а хоче вона зняття санкцій, тобто заощадити грошей від санкцій та визнання війни на Донеччині «храшданской війною». Всі

Епілог.Начебто задумка непогана з боку ипсо, начебто все просто і геніально, начебто все по книжці зроблено і вуха рф ніде не відсвічують, начебто є несправжня мета і основна, начебто і підготувалися до операції непогано і навіть готові з понеділка атакувати, але …

Але на росії так і не зрозуміли одного : за 6 років війни дії рф навчилися читати, і передбачати, і діяти на випередження, особливо в плані інформаційних операцій. Причина — нам просто довелося навчитися, адже росіяни змусили.

Саме тому, особисто я з нетерпінням чекаю понеділка, адже старт «геніальною» операції з примусу України до прямих переговорів з недореспубликами намічений на цей день. Чекаю з попкорном, громадяни колаборанти. Just do it . Кінець.